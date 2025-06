Caso Larissa Manuela: polícia encontra roupas do padrasto dentro de máquina de lavar

A Justiça negou o pedido de prisão preventiva do padrasto de Larissa Manuela, assassinada dentro de casa em São Paulo. A polícia apurou que ele saiu para almoçar por volta das 11h40 com o carro da empresa e chegou na casa da mãe da garota às 11h54, saindo mais de uma hora depois com outras roupas. As peças foram encontradas dentro da máquina de lavar. Larissa estava sozinha em casa desde as 6h30 da manhã e foi morta entre 11h e 12h. A defesa nega qualquer envolvimento no crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!