Caso Larissa: marido tentou fazer movimentações nas contas bancárias após professora morrer

O gerente de um banco informou à polícia que Luiz Garnica, médico e marido de Larissa Rodrigues, tentou movimentar a conta da esposa poucos dias após a morte dela. Larissa foi encontrada morta em Ribeirão Preto, envenenada com chumbinho. Luiz e sua mãe estão presos, suspeitos de envolvimento no crime. A polícia investiga uma possível motivação financeira e desconfia que Luiz tenha matado Larissa para não precisar dividir o patrimônio do casal.



