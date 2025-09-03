Caso Larissa: polícia acredita que professora de pilates foi envenenada aos poucos

A polícia de Ribeirão Preto continua a investigar as mortes da professora de pilates Larissa Rodrigues e da veterinária Nathália Garnica. Ambas faleceram sob suspeita de envenenamento. Recentemente, exames realizados nos medicamentos apreendidos na casa de Elizabete Arrabaça não detectaram substâncias tóxicas. Apesar disso, a polícia acredita que Elizabete pode ter administrado veneno às vítimas gradualmente.

Larissa morreu em março no apartamento onde morava com o marido Luiz Garnica, também investigado pelo crime. A sogra dela é acusada de orquestrar um plano para debilitá-la aos poucos sem levantar suspeitas imediatas. Em uma carta escrita na prisão, Elizabete alegou ter dado acidentalmente à nora uma cápsula adulterada com chumbinho.

Nathália faleceu em fevereiro enquanto estava com a mãe. As investigações apontam que os princípios ativos do veneno encontrado nas duas mulheres eram diferentes dos presentes nos frascos analisados pela perícia.

O delegado responsável concluiu que Larissa foi vítima de doses progressivas do veneno ao longo das semanas anteriores à sua morte. Ela relatou a algumas amigas sintomas de mal-estar e diarreia após visitas da sogra, o que agora é visto como sinais de envenenamento.

Luiz Garnica foi indiciado por feminicídio qualificado e está preso preventivamente junto com a mãe desde 6 de maio. Um inquérito paralelo examina se outros familiares podem estar envolvidos na morte de Nathália.

A defesa argumenta que Elizabete fantasiou sobre os eventos devido à falta dos remédios prescritos durante sua detenção e mantém sua inocência nas acusações relacionadas às mortes das duas mulheres.

