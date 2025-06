Caso Nelson: buscas pelo corpo do empresário podem ser encerradas nesta quarta (11)

O Corpo de Bombeiros segue com as buscas no Rio Grande, em Miguelópolis (SP), pelo corpo do empresário Nelson Carreira, desaparecido há 26 dias. Ele sumiu após uma reunião de negócios em Cravinhos (SP), onde foi vítima de uma emboscada planejada por Marlon Couto, que confessou o assassinato, mas está foragido. Felipe Miranda, preso pelo crime, revelou que o corpo foi jogado no rio, amarrado a uma barra de ferro. As buscas podem ser encerradas nesta quarta-feira (11).



