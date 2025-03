Caso Vitória: cão farejador da polícia procura vestígios da adolescente em carro de suspeito

O cão farejador da polícia Rambo, de 5 anos, foi até a delegacia para procurar vestígios de Vitória Regina de Souza dentro de um carro. A adolescente de 17 anos foi encontrada morta em Cajamar (SP) na última terça-feira (5). O pastor-belga-malinois entrou no terceiro veículo investigado na operação, procurando possíveis manchas de sangue que poderiam ter sido limpas. Neste veículo, foram encontrados três fios de cabelo, enviados para análise. Rambo farejou os bancos e o porta-malas do carro e não pareceu encontrar nada que incriminasse o dono do veículo.



