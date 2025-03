Caso Vitória: família da jovem entrou em carro que pode ter sido usado no crime no dia do enterro Giulia Oliveira, cunhada da jovem, falou com o Balanço Geral e disse estar assustada com a possibilidade de o veículo ter sido usado no crime

Balanço Geral|Do R7 07/03/2025 - 13h40 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h40 )

