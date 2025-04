Caso Vitória: suspeito de matar adolescente usou celular dentro da cadeia para falar com a mãe

O advogado Fábio Costa, que representa a família de Vitória Regina, jovem encontrada morta em Cajamar (SP) no dia 5 de março deste ano, colocou em xeque a credibilidade das investigações tocadas pela delegacia de Cajamar e anunciou que fez pedido formal de transferência do caso para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Nesta terça-feira (15), foi vazado um áudio em que Maicol conversa com a sua mãe por um telefone, direto da prisão, e dá detalhes sobre a investigação. No entanto, Maicol não podia ter tido contato algum com qualquer pessoa externa, a não ser por carta. Isso pode indicar algum tipo de colaboração dos agentes de Cajamar, que conduzem a investigação.



