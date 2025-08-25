Casos de briga em trânsito têm desfechos graves e muitas vezes letais; confira

O Balanço Geral preparou uma reportagem especial sobre as fatalidades geradas por brigas de trânsito nas grandes cidades do Brasil. Entre os casos mais emblemáticos, ultimamente, está o do empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, preso depois de atirar e matar o gari Laudemir de Souza Fernandes em Belo Horizonte (MG). O assassino disse ter atirado na vítima após uma discussão porque o caminhão estava bloqueando o fluxo de carros. Além deste, em Suzano (SP), o GCM Cleiton Barros de Almeida, de 35 anos, atirou três vezes contra o motorista de aplicativo Francisco Faustino Lima, de 59 anos, após ter sido fechado no trânsito. Ele alegou legítima defesa.



