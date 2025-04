Cavalo surpreende clientes e entra em mercado no Rio de Janeiro

Um cavalo surpreendeu clientes e funcionários e entrou em um supermercado no Rio de Janeiro . O animal circulou pelos corredores e foi avistado especialmente na seção de bolachas. Um homem que aparentava ser o dono conseguiu retirar o cavalo do local. A situação gerou piadas e comentários entre os funcionários do mercado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!