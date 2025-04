Chafariz histórico é alvo de vandalismo duas vezes em um dia em Sabará (MG)

O chafariz do Kaquende, construído no século 18 em Sabará, interior de Minas Gerais, foi alvo de vandalismo por duas vezes em um único dia. Um homem foi preso após usar pedras para quebrar o cano do monumento. As câmeras de segurança registraram o momento em que ele e mais três pessoas retiraram o cano. A polícia busca identificar os demais envolvidos.



