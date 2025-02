Churrascaria vegana brinca com ingredientes e chama atenção na zona oeste de SP

Na zona oeste de SP, uma churrascaria vegana oferece diversos opções para os consumidores. Linguiça de soja, carne de jaca e picanha de grão de bico são algumas das opções. Márcio, chef do restaurante, diz que o local não usa nada de origem animal. Todas as proteínas são vegetais e o preço dos pratos varia de R$ 45 a R$ 70.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!