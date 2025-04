Chuvas transbordam rios, fecham comércio e deixam famílias ilhadas em Petrópolis (RJ)

A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, enfrenta sérias consequências devido às fortes chuvas. O governador Cláudio Castro está reunido com o prefeito Hingo Hammes para tratar da situação. No Morro da Oficina, conhecido por um deslizamento fatal em 2022, sirenes foram ativadas novamente. A previsão é de mais chuva até o próximo domingo (7).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!