Cinco pessoas são baleadas em confusão após a final do Paulistão, em Guarujá (SP)

Na madrugada desta sexta-feira (28), uma confusão em uma adega em Guarujá, no litoral de São Paulo, terminou com cinco pessoas baleadas. As pessoas na adega assistiam à final do Campeonato Paulista , em que o Corinthians conquistou o título do em cima do Palmeiras. Havia no local torcedores dos dois times, quando uma confusão começou, depois do fim do jogo, e um tiroteio aconteceu. Quatro dos cinco baleados ainda estão internados.



