Clientes dizem que ficaram com rostos deformados após realizarem lipo de papada em Curitiba (PR)

Uma dentista de Curitiba (PR) está sendo acusada de realizar procedimentos estéticos inadequados e de provocar deformidades e cicatrizes permanentes. Pacientes denunciaram experiências negativas com a "lipo de papada". Três mulheres compartilharam fotos e vídeos mostrando os danos causados.

Imagens revelam que os procedimentos foram realizados sem condições adequadas de higiene, com a dentista e sua assistente sem luvas. As pacientes foram atraídas pela propaganda nas redes sociais e pagaram por pacotes pós-operatórios supostamente essenciais.

Uma paciente relatou: "Eu tinha um sonho de fazer a lipo de papada, mas tive ferimentos e muita dor. Meu pescoço e peito ficaram roxos". Outra afirmou: "Meu pai viu a reportagem e me avisou. A dentista falava de um jeito doce para nos adoçar".

Especialistas alertam para os riscos da lipoaspiração feita por não qualificados. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda buscar dermatologistas ou cirurgiões plásticos capacitados. O caso levanta questões sobre práticas médicas irregulares e a urgência de investigações.

