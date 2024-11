Com rotina puxada, universitário precisa trabalhar de madrugada e lidar com a insegurança em SP

O jovem João, de 20 anos, enfrentou dois assaltos na loja de conveniência onde trabalha, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele trabalha no turno da madrugada para pagar o curso de gestão financeira que faz em uma renomada faculdade de São Paulo. Em um dos roubos, dois suspeitos entraram na loja e enquanto um fingia fazer compras, o outro roubou 18 barras de chocolate. João tentou conter o criminoso, mas ele fugiu. Na outra situação, um homem tentou assaltar o estabelecimento com uma arma de brinquedo, mas o jovem reagiu e conseguiu conter o criminoso. O que João mais deseja é conseguir trabalhar com mais segurança.