Comerciante sofre acidente e fica impossibilitado de trabalhar; motorista fugiu sem prestar socorro

O vendedor Paulo Henrique de Sousa viu a morte de perto em um acidente de trânsito; ele estava de moto, na Marginal Tietê, em São Paulo, quando um motorista irresponsável mudou de faixa sem avisar. Paulo não conseguiu frear e bateu com tudo no carro. O motorista fugiu sem prestar socorro e é procurado. Agora, o vendedor de açaí está sem trabalhar por conta das dores. Acompanhe na reportagem.



