Comerciantes e moradores do Jardim Pantanal, em SP, sofrem grandes prejuízos com alagamentos

O bairro do Jardim Pantanal, na zona leste de SP, está alagado por conta das chuvas que atingem a cidade. A água não baixa o nível e o local conta com várias tampas de bueiro abertas. Os moradores e comerciantes tiveram grandes prejuízos com as chuvas, perdendo comida e eletrodomésticos. O dono de uma casa de rações relatou que perdeu R$ 4 mil em produtos.