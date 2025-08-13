Companheira de guarda municipal do interior de SP o denuncia por agressão, cárcere e abuso sexual

A companheira de um guarda municipal de Várzea Paulista, no interior de São Paulo, o denunciou por agressão, cárcere privado e abuso sexual. Ariane, de 38 anos, teve que pular do carro de Osmarildo para tentar fugir. As pessoas que estavam em volta do veículo ligaram imediatamente para a polícia. Quando os agentes chegaram, o criminoso trocou tiros com a polícia e fugiu. Ele segue foragido da Justiça. A vítima recebe cuidados médicos.



