Companheira de guarda municipal do interior de SP o denuncia por agressão, cárcere e abuso sexual

Quando os agentes chegaram, o criminoso trocou tiros com a polícia e fugiu; Osmarildo segue foragido da Justiça

Balanço Geral|Do R7

A companheira de um guarda municipal de Várzea Paulista, no interior de São Paulo, o denunciou por agressão, cárcere privado e abuso sexual. Ariane, de 38 anos, teve que pular do carro de Osmarildo para tentar fugir. As pessoas que estavam em volta do veículo ligaram imediatamente para a polícia. Quando os agentes chegaram, o criminoso trocou tiros com a polícia e fugiu. Ele segue foragido da Justiça. A vítima recebe cuidados médicos.

  • Agressão
  • Cárcere privado
  • Guarda Municipal
  • Polícia
  • Violência
  • Violência Doméstica

