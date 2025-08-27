Confronto com a polícia deixa dois suspeitos mortos na avenida Ricardo Jafet, em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo enfrentou uma quadrilha especializada em roubos a residências. Durante a operação, houve troca de tiros na avenida Ricardo Jafet, resultando na morte de dois suspeitos. Um terceiro integrante foi baleado e está sob escolta policial para receber atendimento médico. Outro criminoso foi preso após invadir uma casa durante a fuga. O Secretário-Adjunto de Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, falou ao Balanço Geral sobre a ação. “Eles são responsáveis por invadir casas e judiar”, afirmou, referindo-se à violência praticada pela quadrilha.



