Confusão em velório de idosas no interior paulista gera investigação

A polícia investiga uma confusão em um velório no interior de São Paulo envolvendo duas idosas com o mesmo nome. A família de Neide Rossi foi informada sobre sua morte e iniciou o velório. Após quase uma hora, descobriram que estavam velando Neide Basso. Ambas estavam internadas na Santa Casa de Ribeirão Preto. As famílias registraram boletim de ocorrência e planejam processar o hospital devido ao erro.