Confusão entre moradores de rua deixa uma pessoa morta na Praça da República, em SP

Uma discussão entre dois moradores de rua terminou com um deles morto na praça da República, em São Paulo. A briga teria começado por causa de um cachorro. Um dos homens então pegou um canivete e atacou o outro, que não resistiu aos ferimentos. Agentes da CET estão auxiliando no trânsito e aguardam chegada da perícia da Polícia Civil.



