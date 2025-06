Conheça a história de dois casais brasileiros cujo amor resistiu ao tempo e atravessou gerações

Em clima de Dia dos Namorados, o Balanço Geral apresentou a história de dois casais brasileiros cujo amor resistiu ao tempo e atravessou gerações. Bruna Mendonça e Roque Filho se conheceram na pré-escola. A vida os levou por caminhos diferentes. Porém, anos depois eles se reencontraram e estão juntos até hoje. Outra história marcante é a de Manuel e Maria. Eles se conheceram em 1937 e oficializaram a união três anos depois. O casal segue junto e é reconhecido como o casal vivo com o casamento mais longo do mundo.



