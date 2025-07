Conheça a mulher que coleciona mais de 500 panelas e utensílios de cozinha

Dona Maria possui uma impressionante coleção com mais de 500 panelas e diversos utensílios de cozinha. Ela iniciou a coleção ainda jovem, inspirada por uma vizinha. Os itens vêm de diferentes municípios e estados, com muitos presentes de familiares. A coleção, agora famosa na internet, faz parte de sua vida cotidiana, usada até para o preparo de coxinhas para venda. Apesar dos desafios de espaço, Dona Maria dedica uma área específica para suas prateleiras repletas de copos e panelas. Acompanhe na reportagem!



