Conheça brasileiro que se tornou o primeiro homem a cruzar as Américas em cima de mula

Pedro Henrique Biondo Matias, também conhecido como Berranteiro, iniciou uma jornada em agosto de 2023, saindo de Barretos (SP) com seu inseparável cachorro Bastião em uma caminhonete. Após atravessar 16 países e chegar aos Estados Unidos, Pedro decidiu se tornar o primeiro a cruzar as Américas montado em uma mula. Durante sua busca por uma mula adequada, um criador americano doou duas delas, marcando o início de uma aventura repleta de desafios. Com o apoio de um veterinário que se juntou ao projeto, Pedro enfrentou dificuldades como travessias perigosas e a adaptação dos animais. Acompanhe!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!