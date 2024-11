Conheça o garoto de 4 anos que já é uma fera no skate

Nesta sexta (8), você vai conhecer a história de Ravi, de 4 anos, que com tão pouca idade já mostrou ter talento no skate. Ele começou a praticar o esporte com menos de dois anos e os pais do menino, Claiton e Larissa, decidiram incentivar. A família saiu de Santa Catarina e foi até São Paulo para conhecer um dos ídolos de Ravi. O Balanço Geral também preparou uma surpresa para ele. Acompanhe!