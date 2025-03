Conheça o trabalho de cães treinados desde filhotes para desvendar crimes

Cães policiais têm sido importantes nas investigações do caso Vitória, jovem que foi encontrada morta em Cajamar (SP). Porém, antes de ajudarem em investigações, eles passam por um longo treinamento, que começa no terceiro dia de vida. É nesse momento que eles aprendem a identificar diferentes temperaturas e movimentos. Mani, um cão vira-lata, tem um talento único: detectar sangue em investigações de homicídio. Ele já encontrou vestígios dentro de uma máquina de lavar. Savana, outra especialista, detecta sêmen em cenas de crime e auxiliou em 45 homicídios.



