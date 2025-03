Contrabando de ovos supera o de drogas na fronteira do México com os Estados Unidos

O preço do ovo disparou no Brasil e em outros países também. Agora, o contrabando do produto já superou o de drogas na fronteira do México com os Estados Unidos. Comerciantes estão preocupados com o novo alvo dos criminosos. Os ovos já estão sumindo das prateleiras com a quantidade de roubos. Acompanhe!



