Corpo de bebê de quatro meses morta pelo bisavô em explosão é velado na zona norte de SP

Na tarde desta quarta-feira (23), o corpo de Maitê, de quatro meses, foi velado em um cemitério da zona norte de São Paulo. Ela morreu após a casa da família desabar em decorrência de uma explosão causada pelo bisavô da criança, Euclides, de 73 anos. Ele é avô da mãe de Maitê e confessou ter causado um vazamento de gás e uma explosão proposital após discutir com a neta sobre o aluguel da casa. Juliana Ferreira, mãe da menina, conversou com o Balanço Geral após a perda da filha e da casa no crime.



