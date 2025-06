Corpo de Francisco Cuoco é velado no centro de São Paulo; cerimônia é aberta ao público até as 15h

O corpo do ator Francisco Cuoco está sendo velado, no início da tarde desta sexta-feira (20), no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. Cuoco morreu aos 91 anos, em São Paulo, de falência múltipla dos órgãos. Nascido em São Paulo, o ator trocou o curso de direito pela Escola de Arte Dramática. Nas últimas seis décadas, construiu uma carreira de sucesso na TV, teatro e também no cinema. O enterro de Cuoco será nesta sexta-feira às 16h em uma cerimônia reservada apenas para familiares e amigos. O velório é aberto ao público até as 15h.



