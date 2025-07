Corpo de garoto de 12 anos que desapareceu em vaquejada é encontrado em penhasco

O corpo de Thiago Martins, garoto de 12 anos que desapareceu após sair de uma vaquejada em Mauriti (CE), foi encontrado em um penhasco de difícil acesso. Conhecido como “Vaqueirinho”, ele era apaixonado por vaquejada e estava desaparecido há dois dias. O corpo foi encontrado com sinais de tortura e o laudo do IML revelou que Thiago teve morte provocada por trauma toráxico. Ele estava com costelas, braços e punhos quebrados. O conselho tutelar não soube informar se Thiago na estava na vaquejada a lazer ou a trabalho. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!