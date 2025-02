Corpo de idosa é encontrado dentro de mala na margem de rio nos Estados Unidos

O corpo de Judy, de 80 anos, foi encontrado dentro de uma mala na margem de um rio na cidade de Portland, estado do Oregon, nos Estados Unidos. Dois vizinhos notaram a ausência da idosa, bem como a movimentação de desconhecidos que começaram a utilizar a casa dela para práticas criminosas, como roubos de carros e outras contravenções. Eles acionaram a polícia, que inicou as investigações e encontrou o corpo de Judy. O suspeito identificado até o momento é um homem de 54 anos que aguarda julgamento.



