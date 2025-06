Corpo de miss assassinada no Paraná é sepultado nesta sexta-feira (13)

O corpo da miss Raissa Suellen Ferreira da Silva, de 23 anos, foi sepultado nesta sexta-feira (13), no Paraná. Raissa foi assassinada pelo amigo dela, Marcelo Alves, após tê-lo rejeitado romanticamente. Ela foi morta na segunda-feira, 2 de junho, e o corpo foi encontrado em uma região de mata uma semana depois. Marcelo confessou ser o autor do crime.



