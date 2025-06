Corpo de miss desaparecida é encontrado com marcas de violência em região de mata no Paraná

O corpo da miss Raissa Suellen, de 23 anos, foi encontrado em uma área de mata no Paraná. A jovem estava desaparecida há uma semana. Marcelo Alves, o principal suspeito pelo crime, deixou o corpo da jovem em uma cova rasa após envolvê-lo com uma lona azul. Ele se apresentou e confessou o crime à polícia. O suspeito disse que enforcou ela com um lacre, popularmente conhecido como ‘enforca gato’, depois de atraí-la dizendo que tinha uma oportunidade de emprego em São Paulo. O encontro era um pretexto para ele declarar que gostava dela, mas Raíssa teria tido uma reação negativa, e então ele cometeu o crime. Ambos se conheciam desde a infância. Marcelo Alves está preso.



