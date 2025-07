Corpo de motorista é encontrado em rodovia de SP após ele sair para passear com o cachorro

O corpo de um motorista de 28 anos foi encontrado na rodovia Raposo Tavares, na região de Cotia, Grande São Paulo. Caio Rodrigues havia saído para passear de carro com o seu cachorro, Romeu. Pouco tempo depois, o seu irmão, Claudio, recebeu uma ligação da cunhada dizendo que Caio tinha se envolvido em um acidente na rodovia. Claudio foi às pressas para o local e encontrou o irmão já caído no chão, às margens da via, com muitas marcas de violência pelo corpo. A família acredita que ele possa ter sido atropelado após parar o carro para verificar um barulho que acontecia na roda.



