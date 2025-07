Corpo de mulher que estava desaparecida há quatro dias é encontrado em área de mata em Peruíbe (SP)

O corpo de Raquel Pinheiro, de 49 anos, foi encontrado em uma área de mata na cidade de Peruíbe (SP) após quatro dias de desaparecimento. O filho havia registrado um boletim de ocorrência sobre o sumiço. Embora não houvesse sinais aparentes de violência, a morte foi classificada como suspeita pela Secretaria de Segurança Pública. As circunstâncias do caso são investigadas pela Polícia Civil.



