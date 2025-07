Corpo de Preta Gil é levado em cortejo até o cemitério onde será realizada a cremação

O corpo da cantora Preta Gil está em cortejo, na tarde desta sexta-feira (25), rumo ao Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro, onde será cremado. Carlinhos Brown foi uma das pessoas que ajudou a carregar o caixão com o corpo da cantora pela escadaria do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde ocorreu o velório. O filho da cantora também carregou o caixão. Parte da bateria da escola de samba Mangueira acompanha o cortejo pelas ruas do centro do Rio. O famoso Bloco da Preta, criado pela artista, também faz o percurso. Ela morreu aos 50 anos em decorrência de um câncer colorretal no último domingo (20).



