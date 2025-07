Corpos carbonizados são encontrados no Parque do Carmo, zona leste de SP

Bombeiros atenderam a um chamado sobre um incêndio na mata do Parque do Carmo, em São Paulo . Durante o combate ao fogo, encontraram dois corpos carbonizados. A Polícia foi acionada para a identificação das vítimas. Parentes de desaparecidos compareceram ao local. O espaço é usado por pessoas em situação de rua para abrigo e consumo de drogas. O trabalho da perícia prossegue.



