Corredor mais velho do Brasil tem 96 anos e continua competindo

Seijun Maedo é o corredor mais velho em atividade no Brasil. Nascido no Japão, ele vive no país há 66 anos. Começou a correr aos 45 anos devido a problemas respiratórios. Recentemente, participou de uma competição onde correu três provas em um dia e conquistou três medalhas de ouro. Aos 96 anos, Seijun treina sozinho e se alimenta com verduras e peixe para manter sua vitalidade. Ele também canta karaokê e dança.