Corridas de táxis em São Paulo ficam mais caras; reajuste chega a 9% nas bandeiradas

As corridas de táxis em São Paulo ficaram mais caras após um reajuste de 9% publicado nesta segunda-feira (11). Nas categorias comum, rádio e especial, a bandeirada, que é o preço inicial da corrida, vai de R$ 6,00 para R$ 6,55. Já na categoria de luxo, o preço vai de R$ 9,00 para R$ 9,83. Além destes, a bandeira dois, que é aplicada de segunda-feira a sábado, das 20h às 6h, e aos domingos o dia todo, terá um acréscimo de 30%.



