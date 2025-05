Cracolândia: fluxo de usuários de drogas no centro de São Paulo diminui significativamente

Após anos de esforços contínuos, o centro de São Paulo testemunhou uma transformação notável, com a área da Cracolândia amanhecendo vazia. Operações de segurança e assistência social tiveram um impacto significativo na redução de usuários de drogas, com equipes de saúde oferecendo tratamento e acolhimento. A tecnologia é empregada para monitorar o local e identificar criminosos ligados ao tráfico.



