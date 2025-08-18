Cresce número de assaltos a itens de ouro, como correntes e alianças, em São Paulo

Criminosos conhecidos como a ‘Gangue da Correntinha’ estão atacando e assustando os moradores da zona sul de São Paulo. Eles abordam vítimas para roubar itens de ouro como correntinhas, anéis e alianças. Os números desse tipo de assalto vêm crescendo porque os assaltantes são atraídos pela facilidade de comercialização dos itens e pelo fato de que não há como rastreá-los. Só no primeiro semestre deste ano, foram registrados mais de 3500 roubos de alianças, um aumento de 69% em relação ao mesmo período do ano passado.



