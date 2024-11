Criança de 2 anos é resgatada após ser deixada sozinha em casa na zona sul de SP

Uma criança de apenas 2 anos foi encontrada sozinha em casa com roupa suja e sem comida no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Os vizinhos disseram que a mãe, identificada como Vanessa, sai para trabalhar e deixa a filha na residência. No entanto, desta vez, ela não voltou mais. Eles revelaram que a mulher consome bebida alcoólica. Os moradores dizem, ainda, que a ouviram agredir a filha várias vezes. Agora, o Conselho Tutelar e a polícia querem saber onde a mulher está. Acompanhe!