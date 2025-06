Criança de 3 anos morre após pai esquecê-la dentro do carro no caminho da escola

Uma criança de 3 anos foi encontrada morta dentro de um carro em Teresina, no Piauí. O pai de Ana Liz saiu para levá-la até a escola, mas resolveu fazer um caminho diferente. Pela mudança na rotina, ele esqueceu que a filha estava no carro e seguiu para o trabalho. A menina ficou sete horas dentro do veículo e não resistiu.



