Criança de 6 anos é resgatada por helicóptero após queda de laje em SP

Uma criança de 6 anos foi resgatada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar após cair de uma laje na avenida Balbina Rodrigues, em São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 11h e a vítima foi levada ao Hospital das Clínicas com múltiplas fraturas nos membros inferiores, fêmur, clavícula e braços. Felizmente, o menino não sofreu traumatismo craniano.

A capitã Karol Burunsizian do Corpo de Bombeiros informou que o estado do garoto é crítico devido às várias fraturas sofridas. No entanto, ele está estabilizado e recebendo os cuidados necessários no hospital.

O caso serve como alerta para pais sobre a importância da supervisão constante dos filhos pequenos. A atenção permanente pode prevenir acidentes graves como este.

