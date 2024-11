Criança foge de creche ao encontrar portão aberto no interior paulista

Uma criança fugiu de uma creche depois que um portão foi deixado aberto em Jundiaí, no interior paulista. Em imagens, é possível ver o momento em que o menino corre pela rua. Os funcionários levaram cerca de seis minutos até notar a ausência do garoto e encontrá-lo. A escola informou que a criança conseguiu fugir após um pai deixar o portão aberto quando foi buscar o filho. Em nota, a Unidade de Gestão de Educação de Jundiaí disse que uma diretora esteve no local para reforçar a necessidade de sempre haver funcionários na supervisão do portão.