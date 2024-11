Crianças e adolescentes invadem orquidário e furtam animais ameaçados de extinção em Santos (SP)

Três adolescentes e duas crianças invadiram e furtaram animais ameaçados de extinção do Orquidário de Santos, no litoral paulista. Um papagaio e três saguis foram levados em uma mochila pelos suspeitos. Cerca de 24 horas depois, um grupo maior de adolescentes retornou para invadir o local, mas foram pegos pela GCM. A polícia recebeu uma denúncia e encontrou um cativeiro com vários animais, entre eles, os roubados do orquidário.