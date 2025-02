Crianças são hospitalizadas em Paulínia (SP) após encontrarem pedaço de salame com chumbinho

Em Paulínia (SP), duas crianças foram hospitalizadas após seus pais encontrarem uma delas com um pedaço de salame com chumbinho. José Victor Oliveira, pai das crianças, chamou uma ambulância, pois não sabia se elas haviam ingerido o alimento. No Hospital Municipal de Paulínia, exames indicaram que as crianças estavam saudáveis. Os meninos então receberam alta. Eles devem repetir exames para confirmar se não há resquícios do veneno no corpo. Um boletim de ocorrência foi registrado, e o responsável ainda não foi identificado.