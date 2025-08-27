Criminoso assalta loja de móveis na zona leste de SP sem esconder o rosto
A polícia tenta identificar, localizar e prender o assaltante, que teve a ajuda de comparsas que estavam em um carro do lado de fora da loja
Câmeras de segurança de uma loja de móveis no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, flagraram um assalto a mão armada. O criminoso entrou, sacou o revólver e rendeu os funcionários da loja. Ele fez tudo isso sem ter coberto o rosto. Ele roubou joias, dinheiro, notebooks e celulares dos atendentes do comércio. Um boletim de ocorrência foi registrado. A polícia tenta identificar, localizar e prender o assaltante, que teve a ajuda de comparsas que estavam em um carro do lado de fora da loja.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas