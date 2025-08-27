Criminoso assalta loja de móveis na zona leste de SP sem esconder o rosto

Câmeras de segurança de uma loja de móveis no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, flagraram um assalto a mão armada. O criminoso entrou, sacou o revólver e rendeu os funcionários da loja. Ele fez tudo isso sem ter coberto o rosto. Ele roubou joias, dinheiro, notebooks e celulares dos atendentes do comércio. Um boletim de ocorrência foi registrado. A polícia tenta identificar, localizar e prender o assaltante, que teve a ajuda de comparsas que estavam em um carro do lado de fora da loja.



