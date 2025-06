Criminoso envolvido no assassinato de engenheiro em SP morre em confronto com a polícia

A Polícia Civil realizou uma operação para cumprir mandados de busca, apreensão e prisão relacionados ao assassinato do engenheiro Francisco Filippo, em São Paulo. Wesley, de 19 anos, um dos suspeitos do crime, foi encontrado escondido em uma casa e acabou baleado durante um confronto com os policiais. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Outros dois suspeitos foram presos. Um quarto envolvido, apontado como o principal suspeito de ter atirado no engenheiro, continua foragido.



