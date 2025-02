Criminoso invade casa, furta televisão e se esconde em motel no Rio de Janeiro

Um homem foi flagrado carregando uma televisão furtada, enrolada em um lençol, até um motel, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele entrou na casa da vítima, Maria Isabel, sem arrombar portas, retirando o miolo das fechaduras. Após o crime, o criminoso se encontrou com uma mulher, e ambos escaparam com um motorista de aplicativo. A vítima, endividada por ter comprado o aparelho por R$ 2.500, vive agora preocupada. A polícia busca informações sobre o suspeito.



